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Германия сведет к минимуму сотрудников своего посольства в Афганистане

Германия сведет к минимуму сотрудников своего посольства в Афганистане Кризисная группа правительства Германии решила свести к минимуму штат в своем посольстве в Кабуле и ускорить вывоз дипломатов из Афганистана.
Другие страны
13 августа 2021 г. 20:25
Германия сведет к минимуму сотрудников своего посольства в Афганистане

Кризисная группа правительства Германии решила свести к минимуму штат в своем посольстве в Кабуле и ускорить вывоз дипломатов из Афганистана.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfax, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Для этого вывозные авиарейсы перенесли с конца августа на более ранние сроки. Кроме дипломатов, этими рейсами из Афганистана вывезут афганцев, которые помогали в работе гражданам ФРГ. Тем, у кого нет виз, их оформят уже в Германии.

"Охрана посольства в Кабуле будет усилена", - добавил министр.

12 августа посольство призвало граждан Германии срочно покинуть Афганистан.

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