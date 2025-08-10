О нас

Германия столкнулась с задержками поставок критического сырья из Китая для ВПК Правительство Германии выразило озабоченность задержками поставок китайских ресурсов, необходимых для производства вооружений.
Другие страны
10 августа 2025 г. 05:49
Правительство Германии выразило озабоченность задержками поставок китайских ресурсов, необходимых для производства вооружений.

Как передает Report со ссылкой на Bild, многие предприятия могут приостановить выпуск продукции из-за дефицита редкоземельных металлов, доля Китая в мировом производстве которых достигает 90%.

Эксперт по международной торговле Амир-Саид Гассабех подтвердил «бесчисленные запросы» от компаний с апреля 2024 года: "Ситуация с поставками значительно ухудшится. Малый и средний бизнес имеет запасы лишь на несколько недель". По его оценке, дальнейшие задержки вынудят предприятия остановить линии.

"Мы серьезно оцениваем риски китайского экспортного контроля", — заявила представитель Минэкономики ФРГ.

Ведомство рекомендует пострадавшим компаниям обращаться в Еврокомиссию для решения проблем с Пекином.

В апреле Китай ограничил экспорт нескольких редкоземельных элементов на фоне торговых споров с США, что ранее вызвало сбои у американских автопроизводителей.

Версия на азербайджанском языке Almaniya Çindən kritik hərbi xammal almaqda gecikmələrlə üzləşib

