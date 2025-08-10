Германия столкнулась с задержками поставок критического сырья из Китая для ВПК

Правительство Германии выразило озабоченность задержками поставок китайских ресурсов, необходимых для производства вооружений.
Как передает Report со ссылкой на Bild, многие предприятия могут приостановить выпуск продукции из-за дефицита редкоземельных металлов, доля Китая в мировом производстве которых достигает 90%.
Эксперт по международной торговле Амир-Саид Гассабех подтвердил «бесчисленные запросы» от компаний с апреля 2024 года: "Ситуация с поставками значительно ухудшится. Малый и средний бизнес имеет запасы лишь на несколько недель". По его оценке, дальнейшие задержки вынудят предприятия остановить линии.
"Мы серьезно оцениваем риски китайского экспортного контроля", — заявила представитель Минэкономики ФРГ.
Ведомство рекомендует пострадавшим компаниям обращаться в Еврокомиссию для решения проблем с Пекином.
В апреле Китай ограничил экспорт нескольких редкоземельных элементов на фоне торговых споров с США, что ранее вызвало сбои у американских автопроизводителей.