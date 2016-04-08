Германия сообщила о снижении потока беженцев

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В Германии число просителей убежища в марте сократилось на 66% по сравнению с февралем.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в министерстве внутренних дел страны.

В период с января по конец марта с заявлениями о предоставлении убежища к властям Германии обратились 170 тысяч человек, тогда как в четвертом квартале прошлого года заявления о предоставлении убежища подали 500 тысяч человек.

По данным министра внутренних дел страны Томаса де Мезьера, число просителей убежища снижалось постепенно на протяжении нескольких месяцев.

Число беженцев, прибывающих в Германию, стало снижаться после того, как балканские страны ужесточили правила пересечения границы.

Всего за минувший год Германия приняла более миллиона беженцев и мигрантов.