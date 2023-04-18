Германия сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot

Во вторник, 18 апреля, Германия сообщила, что уже доставила систему ПВО Patriot в Украину.

Во вторник, 18 апреля, Германия сообщила, что уже доставила систему ПВО Patriot в Украину.

Как передает Report , об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на страницу правительства Германии.

В пакет военной помощи входят ЗРК Patriot вместе с ракетами; 16 грузовиков Zetros; 2 автомобиля для пограничников.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что получение этой системы ПВО будет знаковым событием, поскольку она позволит сбивать вражеские цели на большей дистанции. Он также выразил надежду, что следующим шагом со стороны западных союзников Украины будет принятие решения по самолетам F-16.