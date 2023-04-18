О нас

Германия сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot

Германия сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot Во вторник, 18 апреля, Германия сообщила, что уже доставила систему ПВО Patriot в Украину.
Другие страны
18 апреля 2023 г. 22:03
Германия сообщила о доставке в Украину системы ПВО Patriot

Во вторник, 18 апреля, Германия сообщила, что уже доставила систему ПВО Patriot в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на страницу правительства Германии.

В пакет военной помощи входят ЗРК Patriot вместе с ракетами; 16 грузовиков Zetros; 2 автомобиля для пограничников.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что получение этой системы ПВО будет знаковым событием, поскольку она позволит сбивать вражеские цели на большей дистанции. Он также выразил надежду, что следующим шагом со стороны западных союзников Украины будет принятие решения по самолетам F-16.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
Хиллари Клинтон: У Трампа нет шансов снова стать президентом
18 апреля 2023 г. 20:30
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi