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Германия собирается помочь укрепить восточный фланг НАТО

Германия собирается помочь укрепить восточный фланг НАТО Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с официальным визитом в Румынию и встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в Бухаресте. По информации издания, в ходе встречи он указал на готовность Берлина поспособствовать укреплению
Другие страны
24 мая 2023 г. 20:11
Германия собирается помочь укрепить восточный фланг НАТО

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер приехал с официальным визитом в Румынию и встретится со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в Бухаресте. По информации издания, в ходе встречи он указал на готовность Берлина поспособствовать укреплению восточного фланга НАТО на фоне продолжения конфликта в Украине.

Как передает Report со ссылкой Газета.ру, об этом пишет немецкая газета Westfälische Nachrichten.

"Мы знаем, в частности, что восточный фланг должен быть усилен, должен быть также усилен военным присутствием", — отметил Штайнмайер.

Как указал президент Германии, немецкая сторона уже принимает участия в наблюдении за восточной границей Североатлантического альянса. Он также добавил, что Берлин не собирается уклонять от ответственности в рамках защиты рубежей блока.

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