Германия смягчит ограничения на европейских границах страны с 16 мая

Власти Германии ослабляют установленный в рамках борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19 контроль на европейских границах.

Как сообщает Report, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер отметил, что контроль на германских границах с Францией, Швейцарией и Австрией будет ослаблен с 16 мая.

Он уточнил, что в рамках смягчения будут полностью открыты полосы переезда на границах, а также контроль будет проводиться выборочно.

Кроме того, Германия отменяет контроль на границах с Люксембургом и Данией.

Х. Зеехофер добавил, что контроль при этом будет сохранен в той или иной степени до 15 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.