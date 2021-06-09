Германия вводит цифровой сертификат вакцинации

Цифровой сертификат вакцинации начнет действовать в Германии с 10 июня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал представитель Министерства здравоохранения ФРГ.

Цифровой сертификат вакцинации начнет действовать в Германии с 10 июня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал представитель Министерства здравоохранения ФРГ.

"Цифровой паспорт вакцинации теперь будет постепенно распространяться и станет доступным как мобильное приложение", - сказал он. По его словам, подробно о нововведении расскажет на пресс-конференции в четверг глава Минздрава Йенс Шпан.

Изначально ФРГ планировала ввести цифровой сертификат вакцинации с 14 июня. Полностью привитые жители смогут использовать приложение при посещении ресторанов, культурных и иных мероприятий.