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Германия вводит цифровой сертификат вакцинации

Германия вводит цифровой сертификат вакцинации Цифровой сертификат вакцинации начнет действовать в Германии с 10 июня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал представитель Министерства здравоохранения ФРГ.
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9 июня 2021 г. 17:49
Германия вводит цифровой сертификат вакцинации

Цифровой сертификат вакцинации начнет действовать в Германии с 10 июня. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал представитель Министерства здравоохранения ФРГ.

"Цифровой паспорт вакцинации теперь будет постепенно распространяться и станет доступным как мобильное приложение", - сказал он. По его словам, подробно о нововведении расскажет на пресс-конференции в четверг глава Минздрава Йенс Шпан.

Изначально ФРГ планировала ввести цифровой сертификат вакцинации с 14 июня. Полностью привитые жители смогут использовать приложение при посещении ресторанов, культурных и иных мероприятий.

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