Германия решила закупать природный газ у Нигерии

Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива.

Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива.

Как передает Report , об этом заявил в преддверии визита в Нигерию канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch.

"Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями", - сказал он.

Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.