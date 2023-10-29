Германия решила закупать природный газ у Нигерии

Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива.
Как передает
"Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями", - сказал он.
Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.