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Германия решила закупать природный газ у Нигерии

Германия решила закупать природный газ у Нигерии Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива.
Другие страны
29 октября 2023 г. 16:58
Германия решила закупать природный газ у Нигерии

Германия рассчитывает на поставки природного газа из Нигерии, которая является лидером Африки по запасам голубого топлива.

Как передает Report, об этом заявил в преддверии визита в Нигерию канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью нигерийскому изданию Punch.

"Нигерия обладает крупнейшими запасами газа в Африке. Немецкие компании заинтересованы в поставках газа из Нигерии и надеются на сотрудничество с нигерийскими газовыми компаниями", - сказал он.

Канцлер добавил, что конкретные объему и суммы контрактов должны быть установлены в ходе переговоров между немецкими и нигерийскими компаниями. Кроме того, Шольц отметил, что Германия приветствует инициативы по расширению рынка водородного топлива.

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