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Германия решила разместить два танковых батальона в Литве

Германия решила разместить два танковых батальона в Литве Министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 05:56
Германия решила разместить два танковых батальона в Литве

Министерство обороны Германии решило на постоянной основе разместить танковые батальоны в Литве.

Как передает Report, об этом сообщает Augen Geradeaus со ссылкой на заявление главы ведомства Бориса Писториуса.

Отмечается, что 42-я танковая бригада бундесвера развернется в Литве к началу 2025 года. В ее состав войдут 122-й танково-гренадерский батальон из Баварии и 203-й танковый батальон из Северного Рейна-Вестфалии. Передовая группа отправится в Литву во втором квартале 2024 года, штаб будет сформирован в четвертом квартале.

По словам министра, объединение под названием Panzerbrigade 42 будет насчитывать около 4 800 солдат и 200 гражданских служащих из Германии. Издание уточняет, что в настоящее время в Литве размещено около 1 500 военнослужащих бундесвера.

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