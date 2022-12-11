Германия разместит в Польше системы ПВО Patriot

Германия с 13 декабря начнет подготовку к передаче Польше систем ПВО Patriot. В страну отправится разведывательная группа для определения подходящих позиций для размещения.

Германия с 13 декабря начнет подготовку к передаче Польше систем ПВО Patriot. В страну отправится разведывательная группа для определения подходящих позиций для размещения.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Информацию о начале подготовки подтвердили источники в сфере безопасности Германии.

После определения подходящих позиций для размещения систем ПВО в стране планируется развернуть три воинских части.

Целью размещения ПВО является защита критической инфраструктуры на восточном фланге НАТО. Решение по этому поводу было принято в результате падения ракет на территории Польши во время массированного российского обстрела по Украине.

Отметим, что Польша выступала за то, чтобы вооружение передали Украине, несмотря на то, что ПВО является частью интегрированной системы НАТО.