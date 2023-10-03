Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных.

Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Ожидается, что мы увидим создание бригады в конце 2024 года. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Это беспрецедентно для немецкого бундесвера. Мы никогда не делали этого, чтобы разместить целую бригаду за границей", - рассказал он во вторник порталу телерадиовещания Эстонии ERR.

По его словам, к концу ноября или началу декабря у сторон будет "дорожная карта" дальнейших действий.

Глава германского оборонного ведомства также сообщил, что в правительстве ФРГ рассматривается вопрос о начале производства боеприпасов в Эстонии.