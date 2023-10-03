О нас

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных.
Другие страны
3 октября 2023 г. 08:56
Германия разместит в Литве бригаду из 4 тысяч военных

Германия намерена направить в Литву бригаду из 4 тысяч военных.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Ожидается, что мы увидим создание бригады в конце 2024 года. Это серьезный вызов не только для Литвы, но и для нас. Это беспрецедентно для немецкого бундесвера. Мы никогда не делали этого, чтобы разместить целую бригаду за границей", - рассказал он во вторник порталу телерадиовещания Эстонии ERR.

По его словам, к концу ноября или началу декабря у сторон будет "дорожная карта" дальнейших действий.

Глава германского оборонного ведомства также сообщил, что в правительстве ФРГ рассматривается вопрос о начале производства боеприпасов в Эстонии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
Амирбеков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана были направлены исключительно на легитимные военные цели
27 сентября 2023 г. 18:36
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi