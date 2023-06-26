Германия профинансирует производство артиллерийских боеприпасов для Украины

Федеральное правительство Германии хочет поставлять Украине боеприпасы для гаубиц в долгосрочной перспективе. Речь идет о партии в 20 тысяч снарядов.

Федеральное правительство Германии хочет поставлять Украине боеприпасы для гаубиц в долгосрочной перспективе. Речь идет о партии в 20 тысяч снарядов.

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, министр обороны Германии Борис Писториус хочет восполнить недостаток боеприпасов в Бундесвере. Также часть снарядов планируется предоставить и Украине, Берлин профинансирует эту сделку.

Отмечается, что правительство Германии готовит долгосрочную поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами. В конце прошлой недели оборонное ведомство представило на утверждение бюджетному комитету Бундестага соответствующее рамочное соглашение с компанией Rheinmetall.

Оно предусматривает поставку до 333 000 снарядов 155-мм до 2029 года для пополнения собственных складов, а также долгосрочное снабжение Вооруженных сил Украины боеприпасами для гаубиц.