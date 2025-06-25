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Германия профинансирует для Украины производство ударных дронов

Германия профинансирует для Украины производство ударных дронов Германия выделит Украине более 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, которые имеют радиус действия более 2 тысяч километров.
Другие страны
25 июня 2025 г. 12:15
Германия профинансирует для Украины производство ударных дронов

Германия выделит Украине свыше 100 млн евро на создание ударных беспилотников типа Ан-196, имеющих радиус действия более 2 тыс. км.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

По данным источников издания, правительство Германии профинансирует производство украинских боевых беспилотников "трехзначной миллионной суммой". В частности, речь идет о финансировании создания ударных дронов Ан-196.

Эти дроны так называемого глубокого удара оснащены боевой частью, и могут преодолеть расстояние в 2 тыс. км. Отмечается, что за счет средств, выделяемых германской стороной, Украина может изготовить несколько сотен боевых беспилотников.

"Евросоюз уже пытается интегрировать Украину в оборонную промышленность и использовать опыт войны с Россией. Это касается, в частности, индустрии производства дронов. Если еще несколько стран инвестируют больше денег в украинскую оборонную промышленность, Украина значительно выиграет от такой поддержки", - отмечают источники издания.

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