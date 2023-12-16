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Германия продлит погранконтроль с тремя странами

Германия продлит погранконтроль с тремя странами Германия продлит пограничный контроль с Польшей, Чехией и Швейцарией минимум до 15 марта 2024 года.
Другие страны
16 декабря 2023 г. 03:21
Германия продлит погранконтроль с тремя странами

Германия продлит пограничный контроль с Польшей, Чехией и Швейцарией минимум до 15 марта 2024 года.

Как передает Report со ссылкой на сайт МВД ФРГ, об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Уточняется, что решение продлить введенный в середине октября погранконтроль с тремя странами принято в целях борьбы с незаконным ввозом мигрантов и ограничения нелегальной миграции. В ведомстве напомнили, что внутренний контроль также действует на границе с Австрией, он продлится до 11 мая следующего года.

По словам Фезер, благодаря принятым мерам количество нелегальных въездов в страну уже сократилось более чем на 60 процентов с более чем 20 тысяч в октябре до примерно 7 300 в ноябре.

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