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Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок

Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок Правительственный самолет ФРГ Airbus A340-300, из-за поломки которого глава МИД Германии Анналена Бербок в прошлом году отменила поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), будет разобран и распродан по запчастям.
Другие страны
1 марта 2024 г. 23:01
Германия продала правительственный лайнер после многочисленных поломок

Правительственный самолет ФРГ Airbus A340-300, из-за поломки которого глава МИД Германии Анналена Бербок в прошлом году отменила поездку по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), будет разобран и распродан по запчастям.

Как передает Report со ссылкой на журнал Der Spiegel, дочерняя компания Airbus, Lufthansa Technik, на текущей неделе заключила контракт на покупку этого самолета и планирует впоследствии разобрать его и продать отдельные запчасти. После покупки самолет будет доставлен в Испанию, где у Lufthansa Technik есть филиал. Spiegel пишет, что правительственный Airbus эксплуатировался более 20 лет. Его двигатели находятся в исправном состоянии.

Самолет оснащен конференц-залом, ванной комнатой, рабочим кабинетом, отсеком бизнес-класса для сопровождающей делегации, а также сиденьями эконом-класса для журналистов.

Spiegel пояснил, что правительственный самолет перестали использовать осенью 2023 года после неоднократных поломок во время зарубежных поездок немецких руководителей. На самолете также ранее летали экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, бывший глава МИДа Хайко Маас, президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц.

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