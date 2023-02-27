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Германия призвала Россию вернуться к ДСНВ

Германия призвала Россию вернуться к ДСНВ Германия призвала Россию вернуться к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Другие страны
27 февраля 2023 г. 19:10
Германия призвала Россию вернуться к ДСНВ

Германия призвала Россию вернуться к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Как передает Report со ссылкой на Der Spiegel, об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Давайте вместе призовем Путина вернуться к ДСНВ и возобновить диалог о договоре с США. Я твердо убеждена, что это в интересах всех нас во всем мире", - сказала она.

Министр отметила, что в течение последнего года Россия нарушает самые фундаментальные принципы Устава ООН и международного права, применяя вооруженную силу.

"Россия подрывает архитектуру контроля над вооружениями, от которой мы все зависим. Денонсация ДСНВ стала лишь последним ударом, который Россия нанесла по нашей архитектуре контроля над вооружениями и Договору о нераспространении", - подчеркнула она.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию страны анонсировал приостановку участия страны в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), регулирующий отношения России и США в сфере стратегических вооружений.

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