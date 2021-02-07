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Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами

Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами Мощные снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в Германии, временно приостановлено сообщение с Нидерландами.
Другие страны
7 февраля 2021 г. 19:32
Германия приостановила железнодорожное сообщение с Нидерландами

Мощные снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в Германии, временно приостановлено сообщение с Нидерландами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении концерна Deutsche Bahn.

"Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда ICE между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом", - говорится в сообщении.

Циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по целому ряду маршрутов внутри Германии - Гамбург - Киль, Гамбург - Любек, Гамбург - Дортмунд/Кельн, Берлин - Франкфурт-на-Майне, Берлин, Ганновер - Дортмунд/Кельн, Берлин - Лейпциг - Эрфурт, Ганновер - Бремен.

Снегопады сопровождаются сильными ветрами - до 80 км/ч. Закрыты для движения многие автобаны. Только в земле Северный Рейн - Вестфалия за вечер субботы и минувшую ночь было зарегистрировано более 200 ДТП.

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