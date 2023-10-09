Германия приостановила финансирование проектов по развитию Палестины

Федеральное министерство экономического сотрудничества Германии приостановит финансирование своих проектов по развитию Палестины, в то время как Министерство иностранных дел ФРГ продолжит гуманитарную поддержку региона.

Федеральное министерство экономического сотрудничества Германии приостановит финансирование своих проектов по развитию Палестины, в то время как Министерство иностранных дел ФРГ продолжит гуманитарную поддержку региона.

Как передает Report, по словам министра развития Германии Сеньи Шульце, ведомство приостановит финансирование палестинских проектов на время проверки. В ее рамках которой с израильской стороной Берлин обсудит совмещение организации мира в регионе, а также безопасность для Израиля с проектами по развитию Палестины.

Шульц подчеркнула, что ведомство одобрило на 2023 и 2024 годы порядка €125 млн на финансирование проектов, касающихся обеспечения водой, образования для местного населения и создания рабочих мест.

До этого еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза и добрососедства Оливер Вархелли заявил, что ЕС приостанавливает все платежи в пользу палестинцев и пересматривает совместные проекты из-за эскалации конфликта с Израилем.