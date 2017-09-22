Германия приостанавливает стратегическое партнерство с Вьетнамом и высылает работника посольства

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Власти Германии приняли решение приостановить стратегическое партнерство с Вьетнамом из-за похищения в Берлине вьетнамского предпринимателя, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Похищение людей на германской земле абсолютно неприемлемо. Есть конкретные доказательства того, что произошло, они будут представлены общественности в свое время", - отметили в германском МИД, сообщив, что расследование инцидента, которое ведет Генпрокуратура ФРГ, еще продолжается.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что речь идет о "вопиющем нарушении" германского законодательства и международного права, которое Берлин не намерен терпеть.

"Поскольку Вьетнам ни в коей мере не последовал нашим требованиям и не признал со своей стороны нарушения права и подрыва доверия, мы считаем, что вынуждены принять новые меры. В связи с этим вчера мы сообщили послу, что стратегическое партнерство с Вьетнамом временно приостанавливается", - информировали в МИД Германии.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что власти Германии приняли решение выслать из страны сотрудника посольства Вьетнама.

Вооруженные люди 23 июля похитили 51-летнего мужчину в парке Тиргартен в центре германской столицы. По словам очевидцев, человека затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии похищенного - бывшего руководителя вьетнамской госкорпорации Petro Vietnam Construction Corporation - видели в Ханое.