Германия приостанавливает прием беженцев из-за коронавируса

Германское Федеральное ведомство миграции и по делам беженцев (Bamf) приостанавливает действие программ приема по гуманитарным соображениям беженцев из-за обострения ситуации с коронавирусом, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В свете мероприятий по сдерживанию пандемии МВД вчера официально дало указание Bamf приостановить на неопределенное время процедуру размещения (беженцев - ред.) в рамках механизма "один к одному" с Турцией и государственной процедуры размещения (мигрантов - ред.)", - сообщают немецкие СМИ.

В МВД подчеркнули, что фактический прием мигрантов по гуманитарным соображениям был прекращен уже 13 марта "из-за различных ограничений в свободе передвижения со стороны важных партнеров".

С 2012 года Германия принимает беженцев, находящихся в бедственном положении, в том числе сирийцев из Турции и Ливана. Правительство ФРГ намерено принимать ежегодно в рамках гуманитарных программ около 5 тысяч человек, нуждающихся в защите.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы уже в более чем 150 странах.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.