Германия приостанавливает экспорт вооружения в Израиль из-за ситуации в Газе

Германия приостанавливает военный экспорт, который может быть использован в секторе Газа
8 августа 2025 г. 14:55
Германия приостанавливает экспорт вооружения в Израиль из-за ситуации в Газе

Германия приостановит "до дальнейшего уведомления" экспорт в Израиль военной техники, которая может быть использована в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

"Еще более жесткие военные действия израильской армии в секторе Газа, одобренные израильским кабинетом министров вчера вечером, еще больше затрудняют для правительства Германии возможность достижения мира в регионе", - подчеркивается в заявлении Мерца.

Канцлер подчеркнул, что "в этих обстоятельствах правительство Германии не будет разрешать какой-либо экспорт военной техники, которая может быть использована в секторе Газа, до дальнейшего уведомления".

Он также добавил, что Израиль имеет право на защиту от ХАМАС.

"Освобождение израильских заложников и целенаправленные переговоры о прекращении огня в 22-месячном конфликте являются нашим главным приоритетом", - считает Мерц.

