Германия приняла решение о поставках Украине боевых танков Leopard

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках Украине боевых танков Leopard.

Канцлер Германии Олаф Шольц принял решение о поставках Украине боевых танков Leopard.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Der Spiegel.

Издание отмечает, что ФРГ после продолжительных обсуждений приняла соответствующее решение. Помимо этого, германская сторона ожидает от американских партнеров поставок Украине танков M1 Abrams.

Речь идет по крайней мере об одной роте танков (14 единиц по стандартам НАТО - ред.) Leopard 2A6.

Другие союзники, в том числе из стран Скандинавии, также хотят поставить Украине основные боевые танки Leopard 2. Правительство Германии хочет дать разрешение на экспорт таких танков, которые находятся на вооружении других государств, например, Польши.

По данным издания, танки Leopard будут выделены Украине из запасов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе к передаче могут быть подготовлены новые боевые танки из запасов промышленности.