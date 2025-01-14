О нас

Германия примет участие в мониторинге НАТО в Балтийском море

Германия примет участие в мониторинге НАТО в Балтийском море Германия примет участие в предпринимаемых НАТО мерах по мониторингу в Балтийском море.
Другие страны
14 января 2025 г. 13:10
Германия примет участие в мониторинге НАТО в Балтийском море

Германия примет участие в предпринимаемых НАТО мерах по мониторингу в Балтийском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам в Хельсинки канцлер ФРГ Олаф Шольц. Трансляцию его выступления вел телеканал Welt.

"Германия примет участие в активизации наблюдения, используя свои собственные возможности. И поэтому мы примем соответствующие меры, чтобы сделать это возможным", - сказал Шольц. "Само собой разумеется, что мы побеспокоимся о безопасности в Балтийском море, в том числе задействовав германские корабли", - сообщил он.

"В Балтийском море произошла целая серия серьезных инцидентов, которые должны нас тревожить", - заметил Шольц. Канцлер заявил, что под угрозой важные объекты инфраструктуры, необходимые "для экономического развития" стран Европы.

Шольц считает, что инциденты могут быть "частью гибридной стратегии", направленной против европейских государств. "Поэтому важно, что мы сейчас здесь находимся, чтобы обсудить, как нам вместе добиться большей безопасности в регионе Балтийского моря", - сказал он. По его словам, речь идет о координации усилий, создании "структур по наблюдению", правовых вопросах. "Если мы видим, что суда представляют угрозу безопасности, то это очень серьезное дело", - заявил канцлер.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана Шуша
Внесена ясность в вопрос о сносе ресторана "Шуша"
8 января 2025 г. 20:44
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
AZAL приостанавливает все полеты по маршруту Баку-Казань-Баку на неопределенный срок
8 января 2025 г. 20:31
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
МЧС Казахстана: В результате ДТП под Самарой погибли двое казахстанцев
МЧС Казахстана: В результате ДТП под Самарой погибли двое казахстанцев
7 января 2025 г. 14:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi