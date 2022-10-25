Германия предоставит Украине полевой госпиталь за 9 млн евро

Власти ФРГ поддержат строительство полевого госпиталя на украинской территории, которое организует компания Zeppelin Mobile Systeme GmbH.

Власти ФРГ поддержат строительство полевого госпиталя на украинской территории, которое организует компания Zeppelin Mobile Systeme GmbH.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, Министерство обороны Украины заказало данный госпиталь в начале осени. Его цена составит примерно девять миллионов евро.

"При поддержке правительства Германии компания поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ", - говорится в сообщении.

Строительство планируется завершить в 2023 году.