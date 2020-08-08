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Германия предоставит Ливану более €1,5 млн

Германия предоставит Ливану более €1,5 млн Германия выделила более 1,5 млн евро в качестве немедленной гуманитарной помощи Ливану по линии Германского общества Красного Креста (DRK)в связи со взрывом в Бейруте.
Другие страны
8 августа 2020 г. 23:16
Германия предоставит Ливану более €1,5 млн

Германия выделила более 1,5 млн евро в качестве немедленной гуманитарной помощи Ливану по линии Германского общества Красного Креста (DRK)в связи со взрывом в Бейруте.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в Twitter в субботу пресс-служба МИД ФРГ.

"Германия предоставляет более 1,5 млн евро в качестве немедленной помощи. В направлении Ливана вылетел рейс DRK с 43 тоннами гуманитарной помощи, в том числе с наборами для оказания первой помощи, покрывалами, инструментами, медикаментами и защитной одеждой для недопущения заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

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