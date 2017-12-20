Германия предоставила вдове двоюродного брата Башара Асада статус беженки

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Вдова двоюродного брата сирийского президента Башара Асада получила статус беженки в Германии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, Административный суд Мюнстера обязал Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) признать за вдовой двоюродного брата сирийского президента Башара Асада право на статус беженки.

По информации, истица, которая имеет сирийское и ливанское гражданство, с 1993 года была замужем за двоюродным братом Асада. Ее супруг занимал одну из ведущих позиций в сирийской армии, а в 2014 году умер при невыясненных обстоятельствах.

Ее сын в январе 2016 года был приговорен в Сирии к 20 годам тюрьмы за убийство, после того как в ходе уличной ссоры застрелил полковника ВВС страны.

Согласно информации, в сентябре 2015 года на женщину было совершено нападение, и уже в октябре она покинула Сирию и некоторое время жила в Ливане. Оттуда в июле 2016 года она отправилась в Германию, где подала заявку на получение статуса беженки.

В настоящее время женщина проживает в районе Варендорф в земле Северный Рейн-Вестфалия.