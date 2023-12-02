Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Правительство Германии добавило в перечень военной помощи Украине новый пакет помощи, куда в частности вошли 3 840 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Правительство Германии добавило в перечень военной помощи Украине новый пакет помощи, куда, в частности, вошли 3 840 артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Как передает Report , об этом заявило Федеральное правительство Германии,

Новый пакет помощи включает: 3 840 артиллерийских боеприпасов калибра 155-мм, 5 систем обнаружения дронов, 4 тягача 8x8 HX81 и полуприцепы, 8 грузовиков Zetros, 3 транспорта (грузовики, микроавтобусы, вездеходы), два автомобиля для пограничной службы, 1 мобильная антенно-мачтовая система, 25 лазерных дальномера, 15 снайперских винтовок HLR 338 и 60 тысяч патронов, 250 наборов инструментов с подрывным материалом.

Отмечается, что военная помощь в целом включает в себя поставки от Федеральных вооруженных сил, от промышленности и меры помощи вместе с партнерами, которые, в частности, финансируются из фондов Федерального правительства для развития потенциала безопасности.

Финансирование инициативы по развитию потенциала безопасности составляет 5,4 млрд евро на 2023 год, а дополнительные разрешения для принятия обязательств в последующие годы составляют 10,5 млрд евро. Отмечается, что эти средства должны быть направлены в первую очередь на военную помощь Украине.