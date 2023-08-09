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Германия предоставила Украине новую партию военной помощи

Германия предоставила Украине новую партию военной помощи Германия предоставила Украине еще 2 пусковые установки Patriot для противовоздушной обороны, говорится в отчете федерального правительства Германии.
Другие страны
9 августа 2023 г. 21:06
Германия предоставила Украине новую партию военной помощи

Германия предоставила Украине еще 2 пусковые установки Patriot для противовоздушной обороны, говорится в отчете федерального правительства Германии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как передают на официальном сайте правительства ФРГ, в новый пакет помощи также вошли 10 гусеничных вездеходов Bandvagn 206 (BV206), 6,525 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм; материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов; 5 машин пограничной охраны; 4 разведывательных БпЛА VECTOR; 1163 биноклей; 6 тягачей 8x8 HX81 и 5 полуприцепов; 2 погрузочно-разгрузочные машины 8x6; 100 пулеметов MG5 и 40 тыс. аптечек.

Со складов Бундесвера также будет передано Украине 20 тысяч защитных очков. В правительстве Германии также сообщили о планах передать Украине материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов и новую партию защитных очков – 80 тыс. шт.

В сообщении отмечается, что поставки происходят из отраслевых запасов, финансируемых немецкими фондами для наращивания потенциала безопасности. Некоторые поставки нуждаются в модернизации или производства продолжаются; также проводятся учебные мероприятия.

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