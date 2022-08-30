Германия предложила ЕС остановить упрощенный визовый режим с Россией

Германия предлагает странам Европейского союза приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией.
Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.
По ее словам, германское правительство хотело бы выступить посредником в споре между странами ЕС по поводу полного запрета на въезд для россиян.
"Европе нужно найти совместное решение при различных позициях. Мое предложение - приостановить соглашение об упрощенной выдаче виз, чтобы больше не выдавать многолетние визы", - отметила она.
Она также подчеркнула, что в этом случае можно было бы тщательно проверить, насколько близок заявитель к российскому правительству.