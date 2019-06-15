Германия повысит расходы на оборону

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Расходы на оборону в Германии будут повышены в следующем году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая по случаю дня Вооруженных сил Германии.

"Хорошо, что на протяжении нескольких лет мы увеличили бюджет для нашей безопасности, для нашего бундесвера, и мы снова сделаем это в следующем году", - сказала Меркель, ее выступление размещено на сайте правительства ФРГ.

Она добавила, что увеличение расходов на оборону играет положительную роль, "чтобы обеспечить безопасности территории ФРГ и одновременно мира за рубежом".