Германия потратит 4,3 млрд евро за 10 лет участия в миссиях в Мали

Участие в двух разных миссиях в Мали, которые завершаются в течение года, обойдется Германии в конечном итоге в 4,3 млрд евро.

Участие в двух разных миссиях в Мали, которые завершаются в течение года, обойдется Германии в конечном итоге в 4,3 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил во вторник Der Spiegel.

Германские военнослужащие к настоящему моменту участвуют в Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) и в инструкторской миссии ЕС EUTM. Численность первого контингента - 1 100 человек, второго - 350.

Как сообщалось ранее, Германия приступит к выводу своего контингента из Мали в июне текущего года. Процесс должен быть завершен 12 месяцев спустя - к лету 2024 года.

"4,3 млрд евро - это выброшенные на ветер деньги", - заявила представитель Левой партии Германии Севим Дагделен. По ее мнению, миссия "полностью провалилась".

С 2013 года в MINUSMA приняли участие 25 тыс. военнослужащих Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ).