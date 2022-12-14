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Германия потратит 15 млрд евро на модернизацию бундесвера

Германия потратит 15 млрд евро на модернизацию бундесвера Германия приступила к модернизации бундесвера, общая сумма масштабных проектов вооружений составляет 15 млрд евро.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 15:19
Германия потратит 15 млрд евро на модернизацию бундесвера

Германия приступила к модернизации бундесвера, общая сумма масштабных проектов вооружений составляет 15 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает немецкая радиостанция Deutschland Funk.

Большая часть этой суммы, вероятно, будет потрачена на первый транш запланированного приобретения американского истребителя F-35, дополнительные средства будут направлены на покупку новых штурмовых винтовок.

Отмечается, что средства поступают из специального фонда в размере 100 млрд евро, который федеральное правительство создало для модернизации ВС.

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Версия на английском языке Germany to spend 15 billion euros on modernization of Bundeswehr

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