О нас
Report Georgia
Аудио новости

Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений

Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений Объем пакета помощи на восстановление пострадавших от наводнения германских регионов составит 10 млрд евро.
Другие страны
6 августа 2021 г. 18:13
Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений

Объем пакета помощи на восстановление пострадавших от наводнения германских регионов составит 10 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники.

Сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При надобности пакет помощи может быть увеличен. Средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры.

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Germany to spend 10 billion euros on flood recovery

Другие новости из категории

В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана
В Кабуле убит глава информцентра правительства Афганистана
6 августа 2021 г. 17:46
В Греции пожарные борются с 56 природными пожарами
В Греции пожарные борются с 56 природными пожарами
6 августа 2021 г. 17:26
Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление
Главы стран Центральной Азии приняли совместное заявление
6 августа 2021 г. 16:35
СМИ: Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана
СМИ: Талибы вошли в столицу северной провинции Афганистана
6 августа 2021 г. 14:59
Наводнения повредили более тысячи домов на востоке КНДР
Наводнения повредили более тысячи домов на востоке КНДР
6 августа 2021 г. 14:00
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов
Минобороны Афганистана заявило о ликвидации более 400 талибов
6 августа 2021 г. 12:40
Не менее 23 человек погибли в Индии из-за дождей и сброса воды из водохранилищ
Не менее 23 человек погибли в Индии из-за дождей и сброса воды из водохранилищ
6 августа 2021 г. 09:38
Власти Греции сообщили об активной помощи европейских стран в тушении лесных пожаров
Власти Греции сообщили об активной помощи европейских стран в тушении лесных пожаров
6 августа 2021 г. 08:58
Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение
Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин получил ранение
6 августа 2021 г. 07:24
США пригласили Бразилию стать глобальным партнером НАТО
США пригласили Бразилию стать глобальным партнером НАТО
6 августа 2021 г. 06:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi