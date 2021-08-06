Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений

Объем пакета помощи на восстановление пострадавших от наводнения германских регионов составит 10 млрд евро.
Как передает Report, об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники.
Сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При надобности пакет помощи может быть увеличен. Средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры.
В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.