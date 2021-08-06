Германия потратит 10 млрд евро на восстановление после наводнений

Объем пакета помощи на восстановление пострадавших от наводнения германских регионов составит 10 млрд евро.

Объем пакета помощи на восстановление пострадавших от наводнения германских регионов составит 10 млрд евро.

Как передает Report, об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel со ссылкой на источники.

Сумму выделят пополам регионы и федеральные власти. При надобности пакет помощи может быть увеличен. Средства будут направлены в числе прочего на восстановление транспортной инфраструктуры.

В середине июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из-за дождей из берегов вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Общее число погибших во всех охваченных стихией населенных пунктах превысило 180 человек, пострадали более 750 человек.