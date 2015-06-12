Германия потратит 1 млрд. евро на устройство беженцев

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Германия выделит 1 млрд. евро (1,12 млрд. долларов) на предоставление жилья и социальную адаптацию беженцев. Ожидается, что в этом году Германия примет 400 тысяч вынужденных переселенцев - вдвое больше, чем в 2014, сообщает Report со ссылкой на BBC.

Муниципалитеты требуют от правительства средства на помощь городам, где не хватает мест для размещения всех вновь прибывающих мигрантов.

Германия предоставляет убежище большему количеству людей, чем любая другая страна в ЕС.

В связи с этим Берлин призывает других членов Евросоюза принимать больше беженцев, чем сейчас.