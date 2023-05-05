Германия потратила на визит короля Великобритании 440 тыс. евро

Организация состоявшегося в марте визита короля Великобритании Карла III в Германию обошлась налогоплательщикам республики в 440 тыс. евро.

Организация состоявшегося в марте визита короля Великобритании Карла III в Германию обошлась налогоплательщикам республики в 440 тыс. евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу еженедельник Der Spiegel.

В ответе Минфина ФРГ на парламентский запрос Левой партии сказано о том, что больше всего - 126 тыс. евро - было потрачено на работу батальона охраны, 43 тыс. стоил банкет во дворце Бельвю - резиденции президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера. В 32 тыс. евро обошлось размещение королевской четы и сопровождающих, в такую же сумму - закупка и развешивание британских флагов в городе. В 31 тыс. евро потратили на услуги военного оркестра. Другие статьи расходов в материале не перечисляются.

В Левой партии сочли такие траты слишком большими и подвергли критике Минфин. "Там собираются экономить на всем подряд, только в случае с визитом Карла III деньги никакой роли не играли", - сообщила представитель партии Гезине Лёцш.

Карл III находился с визитом в Германии с 29 по 31 марта.