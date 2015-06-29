​Германия потеряет около 80 млрд. евро в случае банкротства Греции

Баку. 29 Июня. REPORT.AZ/ В случае банкротства Греции Германия не получит назад около 80 млрд. евро, которые были предоставлены немецкой стороной в рамках программ экономической помощи Афинам, в том числе программы Европейского центрального банка.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил глава комитета бундестага по делам Европейского Союза Гунтер Крихбаум (Gunter Krichbaum) в интервью изданию Leipziger Volkszeitung, которое публикуется в понедельник, 29 июня.

До 30 июня Греция должна выплатить кредиторам 1,6 млрд. евро, тогда Афины смогут получить заблокированный последний транш (7,2 млрд. евро) из второго пакета финансовой помощи.

27 июня греческий премьер Алексис Ципрас объявил о проведении референдума по предложениям международных кредиторов, но при этом призвал греков проголосовать против их требований. Стране грозит дефолт и выход из еврозоны.