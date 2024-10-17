Германия поставит Украине управляемые ракеты AIM-9L

Германия спустя почти месяц обновила перечень переданных Киеву вооружений.

Германия спустя почти месяц обновила перечень переданных Киеву вооружений.

Как передает Report, список военной помощи ВС Украины опубликован на сайте правительства федеративной республики.

Новый пакет включает по одной системе ПВО IRIS-T SLM и IRIS-T SLS, восемь танков Leopard 1A5, 20 боевых машин пехоты (БМП) Marder и боеприпасы к ним, управляемые ракеты (УР) Sea Sparrow, 6 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, ракеты для IRIS-T SLM, 4 бронемашины MRAP, 24 тыс. артснарядов калибра 155 мм, 30 разведывательных беспилотников Vector.

В процессе подготовки к поставке находятся управляемые ракеты AIM-9L, 4 тыс. ударных беспилотников и 361 разведывательный БПЛА Songbird, две радиолокационные станции TRML-4D, 42 тыс. снарядов калибра 40 мм, зимняя одежда.