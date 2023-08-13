Германия поставит Украине разведывательные дроны

Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный разведывательный беспилотник LUNA NG.
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По ее информации, в комплект БПЛА входят, в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG представляет собой совершенно новую систему беспилотников, которая превосходит предыдущую модель по всем основным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, БПЛА этого типа также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь. NG означает "Новое поколение" беспилотника LUNA.
Другие модели БПЛА уже поставлены в Украину из запасов Бундесвера. Кроме того, как указывает газета, появится модель, которая может нести оружие. Однако это невозможно с текущей версией, которая будет поставлена Киеву.
LUNA NG - модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении Бундесвера с начала 2000-х годов. Он представляет собой легкий разведывательный дрон самолетного типа, способный осуществлять непрерывный полет в течение 12 часов на расстояние свыше 100 км. Запуск осуществляется с катапульты.