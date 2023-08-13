Германия поставит Украине разведывательные дроны

Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный разведывательный беспилотник LUNA NG.

Германский оборонный концерн Rheinmetall до конца 2023 года поставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) современный разведывательный беспилотник LUNA NG.

Как передает Report , об этом пишет газета Bild.

По ее информации, в комплект БПЛА входят, в том числе наземная станция управления с несколькими беспилотниками и стартовая катапульта. LUNA NG представляет собой совершенно новую систему беспилотников, которая превосходит предыдущую модель по всем основным характеристикам. Помимо использования в качестве разведывательной системы, БПЛА этого типа также могут обеспечивать сеть LTE, перехватывать или глушить связь. NG означает "Новое поколение" беспилотника LUNA.

Другие модели БПЛА уже поставлены в Украину из запасов Бундесвера. Кроме того, как указывает газета, появится модель, которая может нести оружие. Однако это невозможно с текущей версией, которая будет поставлена Киеву.

LUNA NG - модернизированная версия беспилотника Luna X-2000, находящегося на вооружении Бундесвера с начала 2000-х годов. Он представляет собой легкий разведывательный дрон самолетного типа, способный осуществлять непрерывный полет в течение 12 часов на расстояние свыше 100 км. Запуск осуществляется с катапульты.