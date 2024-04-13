Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot

Германия в ближайшее время отправит Украине еще одну систему ЗРК Patriot из собственных запасов.

Германия в ближайшее время отправит Украине еще одну систему ЗРК Patriot из собственных запасов.

Как передает Report, об этом сообщил немецкий телеканал N-TV со ссылкой на минобороны ФРГ.

До сих пор Украина получила от Германии две системы Patriot.

"Мы оказываем поддержку Украине в том объеме, который можем позволить себе с учетом собственной боеготовности", - приводятся в заявлении слова министра обороны Бориса Писториуса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев проводит активные переговоры относительно двух батарей для систем Patriot и одной Samp-T.