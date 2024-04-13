О нас

Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot

Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot Германия в ближайшее время отправит Украине еще одну систему ЗРК Patriot из собственных запасов.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 17:44
Германия поставит Украине еще одну систему ЗРК Patriot

Германия в ближайшее время отправит Украине еще одну систему ЗРК Patriot из собственных запасов.

Как передает Report, об этом сообщил немецкий телеканал N-TV со ссылкой на минобороны ФРГ.

До сих пор Украина получила от Германии две системы Patriot.

"Мы оказываем поддержку Украине в том объеме, который можем позволить себе с учетом собственной боеготовности", - приводятся в заявлении слова министра обороны Бориса Писториуса.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев проводит активные переговоры относительно двух батарей для систем Patriot и одной Samp-T.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya daha bir “Patriot” sistemi göndərəcək

Другие новости из категории

Израильские истребители нанесли удары по целям Хезболлах в Ливане
Израильские истребители нанесли удары по целям "Хезболлах" в Ливане
13 апреля 2024 г. 17:27
СМИ: Семьи немецких дипломатов покидают Иран
СМИ: Семьи немецких дипломатов покидают Иран
13 апреля 2024 г. 17:13
ЦАХАЛ: Иран столкнется с последствиями при дальнейшей эскалацию ситуации
ЦАХАЛ: Иран столкнется с последствиями при дальнейшей эскалацию ситуации
13 апреля 2024 г. 16:50
Обслуживавшая канатную дорогу в Анталье компания не имела сертификата Минпрома Турции
Обслуживавшая канатную дорогу в Анталье компания не имела сертификата Минпрома Турции
13 апреля 2024 г. 16:41
Шольц заявил, что проведет переговоры с Путиным когда придет время
Шольц заявил, что проведет переговоры с Путиным "когда придет время"
13 апреля 2024 г. 16:25
Израиль призвал ЕС признать КСИР террористической организацией
Израиль призвал ЕС признать КСИР террористической организацией
13 апреля 2024 г. 16:00
Ким Чен Ын встретился с главой парламента Китая
Ким Чен Ын встретился с главой парламента Китая
13 апреля 2024 г. 15:33
Во Франции мотоциклисты готовят масштабную акцию протеста
Во Франции мотоциклисты готовят масштабную акцию протеста
13 апреля 2024 г. 15:20
Иран подтвердил захват контейнеровоза в Ормузском проливе силами КСИР
Иран подтвердил захват контейнеровоза в Ормузском проливе силами КСИР
13 апреля 2024 г. 15:01
Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО
Турция опровергла сообщения о передаче Израилю данных с радарной базы НАТО
13 апреля 2024 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi