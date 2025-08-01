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Германия поставит Украине еще две системы Patriot в рамках сделки с США

Германия поставит Украине еще две системы Patriot в рамках сделки с США Германия поставит Украине еще две системы Patriot в рамках сделки с США
Другие страны
1 августа 2025 г. 12:59
Германия поставит Украине еще две системы Patriot в рамках сделки с США

Германия передаст Украине две дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot после соглашения с США в рамках которого страна получит приоритет в поставках новейших комплексов.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

"Бундесвер уже в ближайшие дни направит в Украину пусковые установки, а через два-три месяца дополнительные компоненты комплексов. Взамен Германия получит новые системы Patriot, профинансированные США, в ускоренном порядке”, - сообщил министр.

Потребности Украины в противовоздушной обороне стали еще более актуальными после того, как этим летом Россия усилила свои воздушные атаки, и системы Patriot доказали свою эффективность в уничтожении российских баллистических ракет.

Германия ранее уже передала Киеву три системы Patriot. Как отметил Писториус, новая партия не скажется на способности страны выполнять обязательства в рамках НАТО.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya daha iki “Patriot” sistemi tədarük edəcək

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