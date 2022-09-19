Германия поставит Украине две установки Mars II и 50 бронемашин Dingo

Германия сдержит свое обещание и поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и 50 бронемашин Dingo.

Германия сдержит свое обещание и поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Mars II и 50 бронемашин Dingo.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявило Минобороны ФРГ на своей странице в Twitter.

"Мы держим свое обещание! В Украину будет поставлено еще две реактивные системы залпового огня Mars II и 50 бронемашин Dingo", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что обучение украинских военных в Германии начнется с конца сентября.

О намерении поставить РСЗО Mars II Киеву заявила 15 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт.