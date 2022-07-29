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Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber Германия решила направить Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber
Другие страны
29 июля 2022 г. 15:05
Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Германия решила направить Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу минобороны ФРГ.

Шесть единиц будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем, отмечается в сообщении.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что ФРГ одобрила поставки еще 100 гаубиц.

В конце июня германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.

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Версия на английском языке Germany to send 16 bridge-layer tanks to Ukraine
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya 16 “Biber” tank körpüquran tədarük edəcək

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