Германия поставит Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Германия решила направить Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber

Германия решила направить Украине 16 танковых мостоукладчиков Biber.

Как передает Report, об этом сообщило в пятницу минобороны ФРГ.

Шесть единиц будут поставлены в текущем году, остальные - в следующем, отмечается в сообщении.

21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что его страна получила из ФРГ самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000. 27 июля стало известно, что ФРГ одобрила поставки еще 100 гаубиц.

В конце июня германское правительство впервые опубликовало перечень вооружений, переданных Украине, и план дальнейших поставок, который включает 30 зенитных самоходных установок Gepard, IRIS-T, три Mars, 22 грузовика и 80 пикапов. В списке уже поставленных вооружений и материалов насчитывается 38 позиций, в перечне запланированных значатся еще 25. 26 июля министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставила Украине обещанные реактивные системы залпового огня (РСЗО) типа Mars-II.