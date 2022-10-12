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Германия поставит Чехии танки Leopard 2 взамен вооружения для Украины

Германия поставит Чехии танки Leopard 2 взамен вооружения для Украины По заказу правительства Германии Rheinmetall поставит в Чехию боевые танки Leopard 2A4 и бронированные эвакуационные машины Büffel. Чешские вооруженные силы, со своей стороны, предоставят военную технику для поддержки Украины.
Другие страны
12 октября 2022 г. 08:34
Германия поставит Чехии танки Leopard 2 взамен вооружения для Украины

По заказу правительства Германии Rheinmetall поставит в Чехию боевые танки Leopard 2A4 и бронированные эвакуационные машины Büffel. Чешские вооруженные силы, со своей стороны, предоставят военную технику для поддержки Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщают немецкие СМИ.

Согласно заявлению Rheinmetall AG, накануне в Министерстве обороны Чехии в Праге были подписаны контракты между чешским и немецким военными ведомствами и руководством Rheinmetall Business Unit Tactical Vehicles.

В стоимость заказа также входит боекомплект и комплексный пакет услуг по обучению и поставке запасных частей.

Поставка предусмотрена с декабря 2022 г. по конец 2023 г. Танки представляют собой отремонтированные Leopard 2A4 из запасов различных государств-пользователей, принадлежащих Rheinmetall. Bergepanzer 3 Büffel построены на переработанном шасси Leopard 2.

Процедура обмена разработана федеральным правительством Германии в сотрудничестве с ее европейскими соседями и партнерами по НАТО, которые передают Украине крупную технику бывшего советского производства, а взамен получают имеющиеся системы западного производства.

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