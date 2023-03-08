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Германия поставила Украине еще две зенитные самоходные установки Gepard

Германия поставила Украине еще две зенитные самоходные установки Gepard Правительство Германии за неделю поставило Украине еще две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, а также около 6 тыс. боеприпасов к ним.
Другие страны
8 марта 2023 г. 21:43
Германия поставила Украине еще две зенитные самоходные установки Gepard

Правительство Германии за неделю поставило Украине еще две зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, а также около 6 тыс. боеприпасов к ним.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из обновленного списка вооружений, предоставленных Берлином Киеву.

По данным кабмина ФРГ, тем самым с начала войны, Киев получил всего 34 ЗСУ Gepard. Власти Германии за прошедшую неделю также поставили Украине две патрульные бронированные машины (всего 122 сначала СВО).

Отмечается, в период с 1 января 2022 года по 6 марта 2023 года правительство ФРГ выдало отдельных разрешений на экспорт военной продукции на сумму свыше €2,6 млрд.

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