Германия поставила Киеву военную продукцию на €775 млн

Власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 млн евро.

Власти Германии в первых трех кварталах текущего года выдали разрешения на поставки Украине военной продукции на сумму 775 млн евро.

Как передает Report , об этом говорится в распространенном в четверг докладе Минэкономики ФРГ.

"В целях поддержки самообороны Украины было выдано разрешений на общую сумму 775 млн евро", - говорится в нем. Всего на долю так называемых третьих стран, то есть не входящих в НАТО и не являющихся тесными партнерами альянса, пришлось 1,5 млрд евро экспорта немецких военных товаров или 26,7% общего объема выданных разрешений на общую сумму 5,63 млрд евро.

Среди вооружений, поставленных Германией Украине, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, реактивные системы залпового огня Mars, зенитные самоходные установки Gepard, система ПВО IRIS-T. Недавно стало известно, что ФРГ направит властям Украины еще 50 бронемашин Dingo и 2 РСЗО Mars.