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Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС

Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС Германия пообещала помочь Украине с разблокированием макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро от Европейского союза.
Другие страны
8 августа 2022 г. 19:15
Германия пообещала Украине разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС

Германия пообещала помочь Украине с разблокированием макрофинансовой помощи в размере 8 млрд евро от Европейского союза.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Глава правительства провел онлайн-встречу с министром финансов Германии Кристианом Линднером. Последний пообещал помочь Украине с получением макрофинансовой помощи.

Также Шмыгаль напомнил, что Германия с первых дней войны оказала значительную финансовую помощь Украине.

"Рассчитываем на твердую поддержку Украины и в сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Германия поддерживает начатый Украиной процесс отсрочки выплаты долгов и начала новой специальной программы с МВФ", - добавил премьер.

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Версия на английском языке Germany promises to help Ukraine receive €8B macro-financial support from EU
Версия на азербайджанском языке Almaniya Ukraynaya 8 milyard avroluq yardım paketi ayrılacağına söz verib

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