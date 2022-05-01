Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом

Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий в Украине.

Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом канцлер Олаф Шольц заявил на мероприятии в Дюссельдорфе по случаю Первого мая.

"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим", - приводит слова Шольца агентство dpa.

По словам канцлера, сейчас Украина, будучи одним из основных поставщиков зерна, в значительной степени ограничена в своих возможностях для экспорта.