Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом

Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий в Украине.
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"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим", - приводит слова Шольца агентство dpa.
По словам канцлера, сейчас Украина, будучи одним из основных поставщиков зерна, в значительной степени ограничена в своих возможностях для экспорта.