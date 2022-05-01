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Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом

Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий в Украине.
Другие страны
1 мая 2022 г. 18:59
Германия пообещала помочь странам, которые столкнутся с голодом

Германия намерена помогать странам, которые могут столкнуться с проблемой голода из-за событий в Украине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом канцлер Олаф Шольц заявил на мероприятии в Дюссельдорфе по случаю Первого мая.

"Сейчас мы должны беспокоиться о том, что будут те, кто станет голодать, что есть страны, которые более не могут позволить себе купить зерно для своего населения... Мы не бросим эти бедные страны, мы их поддержим", - приводит слова Шольца агентство dpa.

По словам канцлера, сейчас Украина, будучи одним из основных поставщиков зерна, в значительной степени ограничена в своих возможностях для экспорта.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya aclıqla üzləşən ölkələrə yardım edəcəyinə söz verib

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