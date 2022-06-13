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Германия поможет Украине в экспорте зерна

Германия поможет Украине в экспорте зерна Правительство Германии создаст денежный фонд для того, чтобы ускорить экспорт украинского зерна.
Другие страны
13 июня 2022 г. 03:23
Германия поможет Украине в экспорте зерна

Правительство Германии создаст денежный фонд для того, чтобы ускорить экспорт украинского зерна.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украину, об этом в интервью Handelsblatt заявил уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, сейчас Федеративное правительство Германии обсуждает идею создания фонда для закупки зерновых контейнеров, в которых планируют перевозить украинское зерно. При этом немцы хотят помочь с предоставлением терминалов для перегрузки зерна на украинской границе.

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - заявил Тойрер.

Он также добавил, что в лучшем случае из 23 млн тонн зерна, которое находится в Украине при помощи железной дороги удастся вывезти только 10 млн тонн.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya taxıl ixracında Ukraynaya kömək üçün pul fondu yaradacaq

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