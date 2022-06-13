Германия поможет Украине в экспорте зерна

Правительство Германии создаст денежный фонд для того, чтобы ускорить экспорт украинского зерна.

Правительство Германии создаст денежный фонд для того, чтобы ускорить экспорт украинского зерна.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украину, об этом в интервью Handelsblatt заявил уполномоченный правительства по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер.

По его словам, сейчас Федеративное правительство Германии обсуждает идею создания фонда для закупки зерновых контейнеров, в которых планируют перевозить украинское зерно. При этом немцы хотят помочь с предоставлением терминалов для перегрузки зерна на украинской границе.

"Мы делаем все возможное, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге, чтобы предотвратить глобальный голод", - заявил Тойрер.

Он также добавил, что в лучшем случае из 23 млн тонн зерна, которое находится в Украине при помощи железной дороги удастся вывезти только 10 млн тонн.