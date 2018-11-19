Германия полностью прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Германии полностью прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве экономики этой страны.

Ранее Германия закрыла въезд для 18 подданных Саудовской Аравии в шенгенскую зону в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.

Напомним, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.