Германия полностью прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию

https://report.az/storage/news/a617f71ae6eae539df20b0dfec970648/e3b4f6db-bc19-4691-9d6e-bb55b49dfc88_292.jpg
Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Правительство Германии полностью прекращает поставки вооружений в Саудовскую Аравию.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве экономики этой страны.
Ранее Германия закрыла въезд для 18 подданных Саудовской Аравии в шенгенскую зону в связи с убийством саудовского журналиста Джемаля Кашикчи.
Напомним, что сотрудник газеты "Вашингтон пост" Джемаль Кашикчи был убит 2 октября в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Его тело до сих пор не найдено.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости