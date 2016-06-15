​Германия подозревает Россию во взломе данных следствия по катастрофе MH17

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Федеральная служба защиты конституции Германии (BfV) заявляет, что российские спецслужбы атаковали компьютеры совета безопасности Нидерландов осенью 2015 года, перед публикацией доклада о катастрофе Boeing MH17 Malaysia Airlines на востоке Украины, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

В документе отмечается, что российские спецслужбы стоят за регулярными многолетними хакерскими атаками на аналогичные западные организации.

Среди подобных атак указывается кибернападение на совет безопасности Нидерландов "во временном контексте, связанном с обнародованием финального отчета осенью 2015 года о причинах катастрофы самолета Malaysia Airlines MH17 17 июля 2014 на востоке Украины".

В отчете утверждается, что хакерские атаки могут контролироваться государством, имеют хорошее финансирование, а также обладают высоким качеством, благодаря ранее неизвестным уязвимостям. Отмечается точность и целенаправленность атак.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.